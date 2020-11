"Tu sì que vales": il baby batterista Alessandro si ripete col papà

Dopo aver stupito giudici e pubblico a casa, Alessandro Massimo Baviera torna a dare spettacolo nella finalissima di "Tu sì que vales", questa volta assieme al papà.

Il piccolo batterista siciliano, sei anni appena compiuti, si è esibito con un medley di canzoni rock, accompagnato dal padre chitarrista, partendo da un classico come "Smoke on the water" dei Deep Purple.



Che fosse un vero fenomeno lo si era capito la prima volta che si era presentato davanti ai giudici del talent show di Canale 5 a fine settembre, quando si scatenò suonando "Toxicity" dei System of a Down, ora ha confermato di essere un degno candidato alla vittoria finale: un premio di 100mila euro.



Purtroppo, però, l'esibizione non è bastata per superare il primo televoto della serata e accedere all'ultima fase della finalissima.