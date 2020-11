La pianista Nerina, dalla casa di riposo alla finale di "Tu sì que vales"

Continua in finale il sogno di Nerina Peroni a "Tu si que vales". L'anziana pianista di Savigliano, in provincia di Cuneo, 81 anni suonati, è tornata a esibirsi davanti ai giudici del talent show di Canale 5, questa volta suonando a quattro mani, assieme ad un amico musicista.



La donna, che vive in una casa di riposo, ha voluto di ringraziare i giudici, il pubblico e tutti coloro che le hanno mandato messaggi d'affetto dopo la sua prima partecipazione al programma: "Un musicista di Vicenza mi ha mandato un vero pianoforte", annuncia la donna che aveva a disposizione solo una pianola. "Ho il cuore gonfio di gioia, ho lanciato un filo d'erba e mi è cresciuta una foresta piena di fiori profumati", ha aggiunto commentando l'affetto ricevuto grazie alla sua partecipazione a "Tu si que vales".