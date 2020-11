"All Together Now”, Michelle Hunziker e i giudici cantano i classici Disney

Da "Frozen" e "Il Re Leone" passando per "Il libro della giungla", fino alla "Sirenetta". Michelle Hunziker si è cimentata in un medley dedicato ai classici Disney. Insieme a lei i giudici di "All Together Now": Anna Tatangelo, Rita Pavone, J-Ax e Francesco Renga.

"Per farci sognare, per tornare tutti un po' bambini e soprattutto per alleggerire questa atmosfera, io ho un sogno e i sogni... son desideri", così la conduttrice del programma musicale di Canale 5 ha annunciato la loro esibizione dedicandola a tutti i bimbi a casa.