Michelle Hunziker col vestito birichino, che incidenti a luci rosse!

Con il senno di poi, forse Michelle Hunziker avrebbe scelto un altro outfit per condurre la scorsa puntata di "All together now". Il vestito che ha indossato l'ha messa a dura prova, tra svolazzamenti hot nel backstage (con vista panoramica sugli slip bianchi) e strappi imprevisti sul palco.

La serata ha preso una brutta piega già dietro le quinte. Michelle gira un video da condividere su Instagram, sfoggiando in anteprima il bellissimo abito per la serata. Lungo fino ai piedi, con scollatura profonda e spacchi inguinali, ha tutte le carte in regola per stupire. La Hunziker lo sfoggia con orgoglio ma una piroetta e qualche svolazzamento di troppo la tradiscono e l'intimo bianco fa capolino. Sono solo pochi istanti, ma lasciano senza fiato. Lei sembra non accorgersi, o non curarsene, e condivide il video che stuzzica i follower.

Durante la conduzione della seconda puntata di "All together now" le cose non vanno meglio. Michelle è scatenata al microfono mentre canta "Rolling on the river" con Rita Pavone e Anna Tatangelo e si lascia trascinare dal ritmo ballando senza sosta sui tacchi alti. Peccato che l'abito non sia progettato per contenere tanta esuberanza e si apre sulla schiena. "Mi si è strappato il vestito nella foga!" esclama la Hunziker al termine dell'esibizione, mostrando il risultato alle telecamere tra le risate generali. Ma il piccolo incidente non la ferma di certo, da professionista navigata qual è lo sa bene: lo spettacolo deve continuare.