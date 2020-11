Rita Pavone punzecchia Anna Tatangelo: "Anche tu cantavi con Gigi D'Alessio..."

Rita Pavone contro Anna Tatangelo. Le due giudici di "All together now" si sono scontrate nel corso della terza puntata del programma musicale condotto da Michelle Hunziker al momento di dover dare il giudizio sul duo de "Gli Amabili".

Per il muro la coppia formata da Massimiliano ed Elena andrebbe divisa, in quanto il marito avrebbe una vocalità superiore a quella di lei. Una tesi che non è stata condivisa da Anna Tatangelo, che ha difeso la coppia: "Non vedo tutta questa differenza, siete belli insieme".

A questo punto è intervenuta Rita Pavone, che ha scagliato la frecciatina: "Non puoi parlare, anche tu cantavi in coppia con Gigi D'Alessio...". Una battuta che non è piaciuta a Tatangelo che ha risposto per le rime: "Adesso ti rispondo bene. Io e Gigi abbiamo fatto insieme una canzone vent'anni fa. Poi lui lavora da trent'anni e io da vent'anni ognuno per la sua strada. Poi è vero, nella vita ci siamo separati, ma non sono l'unica separata qui"