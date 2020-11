La violenza sulle donne sul palco di "Tu sì que vales", Dakota e Nadia commuovono i giudici

Giudici in lacrime nella finale di "Tu sì que vales" durante l'esibizione di Dakota e Nadia. Dopo aver portato in scena il dramma dei migranti e la dipendenza dai social media nelle precedenti puntate, i due ballerini svizzeri hanno rappresentato con una danza travolgente un altro tema molto delicato: la violenza sulle donne.



Un'esibizione così toccante da commuovere i giudici e i rappresentanti della giuria popolare. "Hanno una forza evocativa incredibile", ha commentato Sabrina Ferilli. "Mentre vi vedevo, volevo girarmi dall'altra parte perché mi faceva impressione e ho provato disgusto, per questo non siete stati bravi, di più", le parole di Maria De Filippi.