Dakota e Nadia danzano per i migranti e fanno piangere Sabrina e Gerry

Concorrenti e giudici in lacrime a "Tu si que vales", al termine dell'esibizione di Dakota e Nadia. I due ballerini svizzeri portano in scena il dramma dei migranti, interpretando una coppia rinchiusa in un campo profughi che lotta per dare un futuro al proprio neonato, tra barriere, muri e fili spinati. Entrambi gli artisti sono figli di immigrati che hanno avuto l'opportunità di crescere e studiare in Europa. Con il loro talento e la loro espressività riescono a tramettere tutto il dolore e la complessità di un fenomeno che sta segnando la nostra epoca e che hanno vissuto sulla loro pelle: per Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Belen è impossibile trattenere le lacrime.