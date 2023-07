Su Italia 1 la "Partita del Cuore": Nazionale Cantanti e vip in campo per la Romagna

Su Italia 1, giovedì 20 luglio in prima serata è il momento del divertimento unito alla solidarietà.

Va infatti in onda "La Partita del Cuore per la Romagna" a sostegno della raccolta fondi Mediafriends per aiutare le persone più fragili gravemente colpite dall’alluvione di maggio. A sfidarsi a scopo benefico saranno la Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri e una selezione di personaggi dello spettacolo e dello sport, il Golden Team per la Romagna, allenata dal grande Arrigo Sacchi. L'evento, condotto da Veronica Ruggeri, con la partecipazione di Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi, andrà in onda, in diretta, dallo stadio Romeo Neri di Rimini. La telecronaca della partita, che si svilupperà in quattro tempi da 20 minuti l’uno e avrà regole speciali inserite a sorpresa per influenzare il risultato finale, sarà affidata alla coppia delle voci di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari che scenderanno anche in campo. A bordo campo Monica Bertini raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori. In tribuna alcuni prestigiosi ospiti commenteranno le varie fasi della gara.