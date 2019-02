"Isola dei Famosi", bufera su Yuri per lo spogliarello e i palpeggiamenti a Sarah

C'è tensione sull'" Isola dei Famosi ". Lo spogliarello e lo scatenato balletto di Yuri con Sarah durante i festeggiamenti per il compleanno di Bettarini non sono piaciuti a qualcuno. Jo Squillo, da sempre sostenitrice dei diritti delle donne, crede la performance dell’ex "galeotto", sia stata piuttosto azzardata. Sarah confessa di essersi lasciata trasportare ma difende Yuri considerando il suo comportamento una semplice "ragazzata".

Ma quanto accaduto è oggetto di commento e discussione anche da parte di altri concorrenti. Jo chiede una riunione tra tutti. Luca ammette che nell'euforia generale dei festaggiamenti non si sono resi conto "di aver esagerato un pochettino". Yuri si trova così inaspettatamente "sotto processo". Lui si difende, dicendo che non ha fatto nulla di diverso da quello che fa sempre in discoteca. "Non è nulla di grave - dice -, io faccio sempre così e vado per la mia strada".



Sarah vuole sdrammatizzare. "Qui l'hanno presa troppo sul serio - dice -, è stata una ragazzata".