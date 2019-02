"Isola dei Famosi", balletto hot per Sarah e Yuri: palpatine e una caduta "galeotta"

Il clima è euforico tra i naufraghi della Ciurma. Bettarini viene accolto in un lato della spiaggia con una sorpresa: un “Happy Birthday” cantato in coro da tutti i suo colleghi e una succulenta anguria, lasciata dalla produzione, con intagliato il numero 47, quello degli anni compiuti. Il compleanno di Stefano è l’occasione per distrarsi un po’ dal duro lavoro a cui sono sottoposti e anche per rifocillarsi con qualcosa di gustoso. Riccardo Fogli è così contento per il dono dell’anguria, che gli sembra quasi di aver bevuto un bicchiere di vino.



Al tramonto, i naufraghi della ciurma improvvisano una serata di gala, presentata da Jo Squillo e Marina. Il primo ad esibirsi è Riccardo Fogli con uno storico brano dei Pooh: “Noi due nel mondo e nell’anima”, seguito da Luca Vismara che si cimenta in un proprio pezzo coreografato, per l'occasione, da Grecia Colmenares; e per ultimo Yuri, che delizia tutti con la sua specialità: lo striptease! Con lui balla anche Sarah e tra palpatine, abbracci e prese i due finiscono per terra, l'uno sopra l'altra. Che momento hot!