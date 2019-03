"Lei prende, decide e smantella tutto. 'tu fai questo, io faccio quello'... Hanno fatto una tenda ridicola, non si merita nulla" conclude l'ex calciatore. Per Kaspar la sola forza che ha è quella di essere leader: "Appena perde l'immunità la nominano tutti e per me esce pure".



Intanto su Playa Uva è tempo di pesca. Brosio al rientro racconta di non aver pescato nulla. La notizia fa sorridere i naufraghi, ma Paolo non la prende con leggerezza e si offende per le battute. "Non ti è passata ancora Paolo, non essere nervoso... bisogna fargli venire un po' di ironia" commenta Marina. L'ex gieffina riesce però a far riappacificare Paolo e Luca, che alla fine si scambiano un caloroso abbraccio.