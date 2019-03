Sull'Isla Bonita Riccardo si concede una bella doccia e poi una colazione a base di succo e brioche. Con Soleil la convivenza è piacevole, i due cucinano insieme, chiacchierano a letto e si occupano delel faccende quotidiane. Ma Soleil sembra sempre pensierosa e triste... La rivalità con il resto dei naufraghi comincia a pesarle e anche la mancanza di Jeremias si fa sentire.



Sull’Isola che non c’è, Stefano e Kaspar iniziano a costruire la capanna. Stefano è contento di essere tornato sulla “sua vera isola”. Intanto a Playa Uva, Marco ringrazia i suoi compagni per lo sforzo fatto e per il regalo concessogli in puntata. Paolo invece, non digerisce la nomination fatta da Soleil, anche se si dimostra convinto di superarla. Anche Luca è fiducioso “Ho fatto 30, mi dispiacerebbe non fare 31”. Lo stesso cantante, mentre chiacchiera con Marco e Marina, ricorda al judoka la risposta di Soleil durante la puntata, dove insinuava che Marco avesse fatto il doppio gioco. La risposta di Marco è: “Se lei pensa che io non sono stato dalla parte sua, non ha capito proprio un c***o”.