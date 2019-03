11 marzo 2019 01:00 "Isola dei famosi", Ariadna lascia per sempre la Palapa Alessia Marcuzzi si scusa pubblicamente con Riccardo Fogli. In nomination vanno Luca e Paolo

Dopo una settimana piena di colpi di scena l'Isola dei famosi continua con la nona puntata. Il ritiro di Ghezzal ha messo tutti i naufraghi a rischio di eliminazione con un nuovo televoto. Il pubblico sceglie Ariadna. La modella cubana abbandona la Palapa per raggiungere Kaspar e Stefano sull'Isola che non c'è. Ma una volta lì prende la sua decisione finale: lasciare definitivamente il gioco. In nomination vanno invece Luca, scelto dai naufraghi e Paolo scelto da Soleil.

INIZIA LA PUNTATA

Alessia apre la nona diretta chiedendo scusa per "l'onda che ha travolto il programma, e poi rivolgendosi a Riccardo Fogli dice: "Ti chiedo scusa perchè ti ho fatto vedere delle immagini che ti hanno messo a dura prova; non mi aspettavo la tua reazione, tanto da aver sottovalutato tante cose e ti chiedo scusa anche per non essere riuscita a trasmetterti il mio affetto e il mio abbraccio. Non sono così, anche se settimana scorsa sono rimasta un po' fredda e per questo ti chiedo scusa". La nostra padrona di casa è certa di una cosa: "Con il tuo comportamento mi hai insegnato davvero tanto". Il cantautore, in postazione nomination, ha avuto modo di sentire tutto e senza riuscire a trattenere le lacrime la manda un bacio volante, accompagnato da una sola parola: "grazie".



TUTTI IN NOMNATION

Per la prima volta questa sera tutti i Naufraghi andranno in nomination, ad eccezione di Kaspar e Stefano (in quanto sospesi) e di colei che vincerà la prova leader.& In studio intanto c'è Jo Squillo che, a causa di un infortunio alla caviglia, è dovuta rientrare, mentre Ghezzal ha scelto di ritirarsi, non riuscendo più a proseguire.



NUOVE ALLEANZE

Le nuove dinamiche di gruppo vedono Soleil che si è avvicinata molto a Marina e Luca, mentre Stefano e Kaspar hanno scelto di continuare a vivere in modo isolato, senza sottostare alle regole. Anche Ariadna, dal canto suo, non si è trovata in accordo con la bella leader.



GUERRA TRA SOLEIL E ARIADNA E PROVA LEADER TRA LE DUE AMAZZONI

E' guerra tra Soleil e Ariadna per via della divisione del cibo. La leader in uno scontro con Ariadna le dà della "morta di fame" e dell'"animale" e scatena la disapprovazione di tutti. Contro Soleil anche Bettarini e Capparoni che, secondo la leader, non hanno condiviso il pesce pescato con il resto del gruppo. La leader è convinta di una cosa: secondo lei i due uomini hanno scelto con chi dividere il pesce e hanno approfittato delle quantità maggiori: "La verità è che sei una pessima leader" commenta Kaspar, infastidito dai modi della ragazza. Alla prova leader, l'orologio honduregno vince di nuovo SOleil

TUTTI CONTRO SOLEIL A FAVORE DI ARIADNA

Dopo la vittoria di Soleil su Ariadna dallo studio Alda commenta: "Ariadna sa di non essere inferiore, né superiore a nessuno e questa si chiama autostima, mentre i modi di Soleil sono solo prepotenti". Alba, dall'altro canto, pensa che la ragazza sia forte, ma che il suo limite più grande siano proprio le frasi che usa, spesso fuori luogo: "Dal basso si può salire, dall'alto si può solo scendere, ricordatelo. Nella vita si impara a chiedere scusa quando si sbaglia".



TUTTI IN NOMINATION

Ad esclusione della leader Soleil e dei due "sospesi" Stefano e Kaspar, tutti gli altri naufraghi sono al televoto



BETTARINI E CAPPARONI TORNANO ALL'ISOLA CHE NON C'E'

Alessia chiede a Stefano e Kaspar se non vivessero meglio sull'Isola che non c'è? e ricevendo risposte favorevoli comunica loro che presto ci torneranno. Loro sembrano molto felici. Prima di andarsene Bettarini non perde l'occasione per lanciare un'ultima frecciatina proprio a Soleil, che prima di sbarcare sull'#Isola aveva messo gli occhi proprio sull'ex calciatore, mancando di rispetto alla sua compagna, che viene rassicurata proprio da Stefano. Prima di andarsene anche Kappa ha un messaggio d'amore: "Mia figlia oggi compie gli anni. Tanti auguri, amore. Ti amo da morire!".



JEREMIAS

Il giovane Rodriguez è in studio e Alessia gli chiede inevitabilmente dell'amore trovato sull'Isola: "Non mi sono mai nascosto; le (Soleil) avevo scritto prima di partire. Sono cresciuto con tre donne e mi sono sempre preoccupato di proteggerle" e così ha fatto con la bella Soleil, sulle spiagge di Cayo Cochinos.



PAOLO

A detta dei compagni Brosio sembra essere un po' spento, rispetto all'inizio della sua avventura in Honduras: "Mi sono ripreso da quattro o cinque giorni" dice lui. Alessia, in alcuni Confessionali, ha sentito alcuni Concorrenti sostenere che Brosio fosse diverso davanti alle telecamere. Aaron nega, mentre Soleil - senza voler toccare il tasto della fede - continua a pensare che sia così, proprio a causa delle "scenette" che, secondo lei, mette in piedi, dinnanzi alle telecamere, anche se negli ultimi giorni riconosce che si sia dato da fare anche lui.

NOSTALGIA DI CASA

Naufraghi, dopo quarantasette giorni, iniziano a sentire la mancanza di casa. Marco Maddaloni, negli ultimi giorni, ha mostrato molta nostalgia. L'assenza di sua moglie e dei suoi figli inizia a farsi sentire. Il Naufrago ora si trova in postazione nomination, dove ricorda tutti i momenti di commozione degli ultimi giorni. Qui il judoka ha l'occasione di vedere un filmato di Romina che è pronto ad incoraggiarlo, con amore.

Marco, attraverso un filmato, vede che sua moglie si trova proprio sull'Isola. Il Naufrago è pronto a correre in spiaggia, ma viene bloccato da Alvin: "per ogni vantaggio, c'è uno svantaggio" commenta Alessia, dallo studio. Marco potrà incontrare Romina se, e solo se, i suoi compagni accetteranno di rinunciare al fuoco per quarantotto ore. La maggior parte di loro sceglie di rinunciare al fuoco per permettere a Marco di riabbracciare la sua Romina.



L'INCONTRO TRA ROMINA E MARCO

Marco corre tra le braccia della sua Romina; il judoka ha finalmente l'occasione per poterla riabbracciarle: "Mi manchi tantissimo, ma devi resistere fino alla fine" è questo l'incoraggiamento di sua moglie: "Tutti ti aspettano a braccia aperte, ma devi arrivare fino in fondo!". Tra baci e coccole si può dire che la sorpresa sia riuscita in pieno: "Stiamo insieme da dieci anni; è stata la mia scelta migliore e vedendolo qui ho avuto l'occasione di conoscere altri lati". Il tempo a loro disposizione è finito: i due piccioncini devono lasciarsi.



SULL'ISOLA CHE NON C'E'

Mentre Soleil - leader della settimana si prepara alla prova ricompensa e sceglie le tre persone che faranno parte della sua squadra, Marco, Aaron e Ariadna. Alessia si collega con Stefano Bettarini e Kaspar Kapparoni che sono tornati sull'Isola che non c'è: "Avete, però, perso alcuni degli agi che avevate, quindi avrete meno ami per pescare e dovrete ricostruire la vostra capanna; in più. per due giorni, non avrete il fuoco". Stefano e Kaspar sono d'accordo con la scelta dei loro compagni, visto che anche loro avrebbero fatto lo stesso.



JO SQUILLO

Jo Squillo, a causa di un infortunio, è dovuta rientrare in Italia. Non senza qualche difficoltà, l'ex Naufraga può finalmente raggiungere il centro studio, dove ha l'occasione di rivivere, con un filmato, tutte le emozioni di questo viaggio: "Questa avventura è arrivata in un momento particolare, visto che avevo perso mia mamma e mio papa; forse sono riusciti a farmi trovare la risposta, visto che ora mi sento invulnerabile". La showgirl è felice di aver avuto questa occasione: "Non avendo nulla, era un momento perfetto per costruire bellissime cose e bellissimi rapporti".