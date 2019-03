"Isola dei famosi", Jo Squillo fuori dal gioco per un infortunio

Finisce l'avventura di Jo Squillo all' Isola dei famosi . La cantante ha dovuto abbandonare il reality a causa di un infortunio: avrebbe riportato la rottura dell'osso del piede e per questo è stata costretta ad abbandonare il gioco. In un videomessaggio la naufraga ha mandato un saluto a tutti gli altri, regalando ad ognuno un piccolo pensiero a partire da Stefano Bettarini che "mi ha insegnato ad essere sempre aperta a nuovi incontri".

Jo era stata sottoposta ad accertamenti medici dopo un infortunio: si è rotta l’astragalo, un osso breve del piede situato nel tarso, e i medici le hanno imposto un riposo di almeno quattro settimane continuando le sue cure in Italia. È stata Soleil Sorgè ad avvertire i compagni. Convocata nel covo dei pirati, in qualità di leader del gruppo, ha visionato il videomessaggio lasciato da Jo, in cui comunicava la sua partenza.



Tra i pensieri "personalizzati" della cantante, uno era dedicato proprio a Soleil: “La tua forza deve arrivare dai sogni, non dalla prepotenza” e uno anche per Sarah Altobello che è stata “la compagna più leale e simpatica sull’Isola”.



Tutti i naufraghi sono apparsi dispiaciuti per la triste notizia ricevuta. La più provata è proprio Sarah che aveva stretto con Jo un buon rapporto: "Per me Jo è un’amica e sorella, io facevo l’Isola anche grazie a lei".