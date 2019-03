"Isola dei famosi", Marina contro tutti: scontri con Kaspar e Ghezzal

E' alta la tensione all' Isola dei famosi . A scompaginare le carte è stato soprattutto il rientro in gruppo di Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini. Se molti sono felici perché hanno guadagnato due lavoratori instancabili, qualcun altro mastica amaro per i difficili rapporti. In particolare Marina La Rosa , che riprende con Kaspar la lite avuta in puntata riguardo "il segreto" svelato. E ne ha modo di discutere anche con Ghezzal...

Il confronto tra Marina e Kaspar avviene di notte, su Playa Uva, alla luce del falò. L'accusa di Kaspar a Marina è quella di aver diffuso agli altri la notizia, che doveva restare segreta, della richiesta fattagli da Maddaloni di fargli vincere la prova. Notizia che Marina sostiene di aver saputo dalla stesso Capparoni che invece nega. Marina però non ci sta a farsi dare della bugiarda.



Ma per la La Rosa non è l'unico argomento di discussione. In seguito a una pesca fruttuosa di Stefano e Kaspar, Ghezzal tira fuori nuovamente l'episodio del totem, quando Luca e Marina preferirono cedere alla tentazione di un piatto di pasta piuttosto che portare al gruppo un barattolo di marmellata. Per Ghezzal una scelta dettata dalla convinzione di essere eliminati, ma Marina spavalda ribatte che "Avrebbero ceduto in ogni caso pur di mangiare qualcosa solo loro". Apriti cielo. La discussione si infiamma, ma Ghezzal invece di rispondere alla La Rosa, se la prende con Luca. Al punto che quest'ultimo è così turbato da non riuscire a trattenere le lacrime.



A venire in sua difesa è proprio Marina che rimprovera l'ex calciatore: "Può non piacerti una persona, ma devi rispettarla!". Alla fine, per sedare gli animi, deve intervenire la leader Soleil. Tregua fatta. Per quanto tempo?