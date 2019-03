"Isola dei famosi", Brosio contro tutti: "Siete furbi, fate solo i vostri interessi"

L'ansia da televoto si fa sentire sull' " Isola dei famosi " e si accende lo scontro tra Luca Vismara e Paolo Brosio. Approfittando del momento in cui Paolo è in cerca di esche, il cantante (aiutato da Sarah) prende gli occhiali dal suo sacco e accende il fuoco. Una mossa che non piace al giornalista. "Ha fatto il furbo perché siamo in nomination, doveva aspettarmi" dice a Marina.

Ben presto Paolo torna dalla sua pesca e viene a scopre che i suoi occhiali sono stati presi, senza chiedere il suo consenso, per accendere il fuoco. Marina e Sarah si giustificano dicendo che non pensavano che si sarebbe offeso, ma per Paolo non ci sono ragioni: le sue cose non dovevano essere toccate. Tutti i naufraghi coinvolti si scusano subito per l'accaduto, ma Paolo rimane fermo sulla sua posizione iniziale: è una cosa che non si fa.



"Siete un po' furbetti, dovete far vedere che fate qualcosa, mentre io sembra che non faccio niente" li accusa Brosio. "Nessuno si è mai permesso di dire una cosa del genere, non iniziare a fare questi discorsi. Ti chiediamo scusa, ma stai esagerando" lo blocca Marina.