"Isola dei Famosi 2019", tutte le gaffe culturali di Sarah Altobello

Ariadna Romero sembra aver conquistato il cuore dei Gialappi, che tuttavia ammettono di avere anche un'altra passione tra le donne de "L'Isola dei Famosi": si tratta di Sarah Altobello, che li ha colpiti per la sua profonda cultura. Una ragazza acqua e sapone, dicono, ma pronta a dimostrare di aver studiato... o forse no. Da Pipino il Breve come papa a Schopenhauer e il suo velo di Maya, fino a una strana "sindrome di epiteto" (Edipo), la sosia di Melania Trump ha una gaffe per ogni occasione.