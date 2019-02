"Isola dei Famosi 2019", Riccardo Fogli non ha dubbi: "Mi fido ciecamente di mia moglie e del nostro amore"

Alessia fa accomodare Riccardo Fogli in confessionale. Dopo un filmato riepilogativo sulla sua vita da naufrago all'Isola dei Famosi, la conduttrice arriva al punto: “Ci sono state rivelazioni sul tuo matrimonio che hanno alzato un gran polverone“. Dopo l’rvm tratto da "Pomeriggio 5" nel quale si spiegavano le dinamiche di un presunto tradimento della moglie Karin Trentini, Riccardo sostiene di fidarsi ciecamente di lei: “Sarà la donna che mi porterà in macchina dopo che sarà morto, quando mi inceneriranno“.



“Sono solo illazioni, tu le credi. Ma penso che l’unica persona con cui tu debba parlarne sia lei“, sottolinea la Marcuzzi. Appena raggiunge la Palapa, Riccardo incontra Karin. I due si abbracciano. “Se esce fuori che ho altri quindici amanti e tu hai un figlio segreto, devi stare sicuro che io me la rido alla grande“, scherza la moglie con l’intento di smentire il gossip sul suo conto. Riccardo non vuole più saperne ma Karin assicura che si informerà su chi ha messo in giri simili voci. Infine, Alba Parietti si congratula con il cantante per non avere mai messo in dubbio la fedeltà della consorte.