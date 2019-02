"Isola dei famosi", Fogli tradito dalla moglie? Lei sbarca in Honduras

Mentre Riccardo Fogli si trova in Honduras, in Italia si vocifera sul suo matrimonio e su alcuni presunti tradimenti da parte della moglie Karin Trentini che sbarca sull’Isola per dire la sua verità. Mercoledì 20 febbraio, in prima serata su Canale 5, sesto appuntamento con “L’Isola dei Famosi” tra sorprese e colpi di scena. In nomination ci sono Luca Vismara, Giorgia Venturini e Marco Maddaloni. Chi dovrà abbandonare il reality?