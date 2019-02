"Isola dei Famosi 2019", Ariadna Romero ammette un flirt con Francesco Acerbi ma precisa: "Sono single"

Ariadna Romero va in postazione nomination per parlare con Alessia Marcuzzi a proposito della sua crisi di pianto dopo una battuta fatta da Jeremias, e sopratuttto per discutere della persona che potrebbe essere in Italia ad aspettarla - di cui non vuole però fare il nome. Alessia allora mostra alla concorrente dell'Isola dei Famosi un articolo di "Spy" dove il calciatore Francesco Acerbi sostiene di non essere il suo fidanzato.



“Io ho detto che ci tenevo, ma che ero single. Poi se ha fatto questa dichiarazione, buono a sapersi“. Ariadna non capisce come sia potuta uscire la notizia, visto che lei e Francesco sono entrambi riservati. La giovane svela che ha frequentato l’uomo per un mese e che, prima di arrivare nel reality, lui stesso le aveva detto di non sapere se l’avrebbe aspettata.