"Isola dei Famosi 2019", Jo Squillo nasconde gli spaghetti nel reggiseno dopo la vittoria nella prova ricompensa

Tempo di prova ricompensa all'Isola dei Famosi. I naufraghi, in coppia e legati da un laccio rosso, dovranno prendere un cilindro e passare attraverso una trave da una piattaforma grande ad una più piccola. I vincitori saranno quelli che raggiungeranno la piattaforma piccola e rimaranno in equilibrio per tre minuti senza perdere il cilindro.



La ricompensa consiste in un piatto di spaghetti al ragù. Le coppie sono formate da Ghezzal e Marco, Jeremias e Soleil, Ariadna e Stefano, Jo e Sarah, Marina e Victorjia. Vincono quelle formate da Ariadna e Stefano e da Jo e Sarah, che hanno un minuto di tempo per mangiare: le opinioniste notano però che Jo Squillo si è nascosta del cibo nel reggiseno e nelle mutande per portarlo anche a chi non ha potuto mangiare.