"Grande Fratello Vip", nuovi concorrenti e colpi bassi in arrivo

Quinta puntata nel segno della rivoluzione al "Grande Fratello Vip" . Tre nuovi concorrenti, Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè ed Ela Weber, bussano alla Porta Rossa della Casa di Cinecittà. Ci sarà posto per tutti? Da domani sera infatti Grande Fratello ha in serbo 'colpi bassi' e sorprese per i telespettatori… ma soprattutto per i concorrenti che dovranno abbandonare ogni certezza. Per nessuno il posto è assicurato.