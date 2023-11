Sophie Codegoni-Alessandro Basciano, parla Luzma Cabello: "Una notte insieme, mi ha giurato amore"

Tgcom24

Luzma Cabello e la storia con Basciano Luzma Cabello e Alessandro Basciano si conoscono dal 2021. All'epoca il modello e dj viveva a Madrid, a quanto racconta la ragazza tra di loro sarebbe nata un'importante storia d'amore. Basciano le avrebbe infatti regalato un anello e l'avrebbe presentata in famiglia. La storia si sarebbe però conclusa per l'eccessiva gelosia da parte del ragazzo.

Chi è la presunta amante di Alessandro Basciano Diversa la versione di Benji Costantino, manager e amico di Basciano": "Luzma Cabello è stata una ragazza che Ale ha visto quattro volte, si sono frequentati ma non era la sua fidanzata. Quando siamo andati a Ibiza l'ho invitata io e Ale era consenziente. Non eravamo soli, eravamo sempre in gruppo. Io inizio a pensare che l’avrei potuta far lavorare anche in Italia. L’idea era di introdurla nel mercato italiano". L'uomo ha quindi sostenuto la tesi di Basciano, che ha sempre negato il tradimento.



Il piano di Luzma Per l'uomo sarebbe stata la ragazza a incastrare Alessandro, per poter avere visibilità anche in Italia: "La foto di Luzma con Ale l’ha fatta una ragazza di Napoli. Luzma l’ha premeditato. Ha fatto foto e video ad Alessandro di spalle, proprio per fingere questo gossip che avrebbe dovuto aprirle le porte in Italia".

Luzma: "Io e Alessandro abbiamo passato la notte insieme" E' stato proprio il manager a farli incontrare di nuovo per lavoro, organizzando un weekend a Ibiza. Un invito particolarmente gradito per Luzma: "Il tuo manager si è rifatto vivo per dirmi che volevi invitarmi a Ibiza e passare qualche giorno insieme. Io in realtà non ti avevo mai cancellato dal mio cuore e ho accettato. Quando sono arrivata, c'eri tu ad aspettarmi in aeroporto. Ci siamo abbracciati forte come non mai e abbiamo passato la notte insieme, giurandoci tutto il nostro amore".

Il messaggio di Sophie Codegoni La Cabello non aveva idea che Basciano avesse ancora il cuore occupato, ma l'ha scoperto poco prima di separarsi da lui, quando ha visto un messaggio di Sophie Codegoni: "Ho visto che accanto al suo nome c'era un cuore e un orsetto. Immediatamente sono partite le tue spiegazioni confuse, mi hai detto che dovevo rilassarmi perché mi amavi".