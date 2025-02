Il Festival di Sanremo 2025 scalda i motori. Manca meno di una settimana alla partenza della manifestazione canora e i Big in gara sono impegnati nelle prove al teatro Ariston delle canzoni che porteranno in gara (qui il report dell'ascolto in anteprima). E tra una prova e l'altra con l'orchestra c'è il tempo per un caffè o per concedersi ai fan che da giorni si trovano nei pressi del teatro sanremese con la speranza di strappare un selfie o un autografo al cantante di turno.