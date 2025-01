Festival di Sanremo 2025, i Duran Duran ospiti internazionali

I Duran Duran saranno ospiti del Festival di Sanremo 2025. Lo ha annunciato il direttore artistico e conduttore della manifestazione, Carlo Conti. "Abbiamo appena chiuso e abbiamo l'ok definitivo" ha detto, spiegando che la band inglese sarà all'Ariston giovedì, per la terza serata del Festival. La prossima estate i Duran Duran saranno in Italia per un mini tour di quattro date che li vedrà esibirsi a Roma, Bari e Milano.