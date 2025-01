È arrivato un nuovo annuncio per il Festival di Sanremo 2025. Antonella Clerici e Gerry Scotti saranno i conduttori che affiancheranno Carlo Conti nella prima serata, martedì 11 febbraio. È stato lo stesso Carlo Conti a svelare la notizia durante la trasmissione di Antonella Clerici con un "divertito" Gerry Scotti in collegamento. Nei giorni scorsi Conti aveva spiegato che stava cercando di coinvolgere "due amici" per completare il cast di co-conduttori annunciato settimana scorsa, e molti avevano pensato a Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. E invece...