Serie A, Torino-Cagliari 2-3: Joao Pedro e Simeone inguaiano Giampaolo

Colpo Cagliari, Torino nei guai. Nella quarta giornata di Serie A la squadra di Di Francesco batte 3-2 in trasferta gli uomini di Giampaolo. Belotti (4') porta subito avanti il Toro dal dischetto, poi i sardi ribaltano il risultato con Joao Pedro (12') e Simeone (19'). Risultato che nella ripresa il Gallo (49') riporta ancora in parità, ma che poi cambia grazie a una zampata del Cholito (73'). Torino ultimo in classifica a zero punti.