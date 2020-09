Milan, Ibrahimovic positivo al coronavirus

Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus. La conferma è arrivata in seguito al nuovo giro di tamponi effettuato dal Milan dopo il caso di Duarte, risultato positivo al test nella giornata di mercoledì. Ibra dovrà ora osservare un periodo di isolamento in attesa della negativizzazione e non potrà essere a disposizione di Pioli per la sfida di Europa League contro il Bodo/Glimt, valida per il terzo turno preliminare.