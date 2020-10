Juve-Napoli, Massimo Galli: “Lega Calcio e Figc devono adeguarsi a certe indicazioni”

"Lega Calcio e Figc devono adeguarsi a certe indicazioni". A parlare a "Stasera Italia" è l'infettivologo Massimo Galli che commenta la decisione dell'Asl di Napoli 2 Nord di predisporre la quarantena per tutta la squadra del Napoli a causa della positività al Covid-19 di Zielinski ed Elmas. Questa decisione non ha permesso agli azzurri di andare a Torino dove era in programma l'incontro con la Juventus.

"C'è una gerarchia di importanza da rispettare - continua l'infettivologo - tra le cose da tenere aperte in quanto indispensabili e altre che invece non lo sono". "In questo caso l’autorità sanitaria prevale sulle altre", questa l'opinione di Galli in netto disaccordo con quella della Lega per la quale non ci sarebbero valide ragioni nè provvedimenti di Autorità Statali o locali che impediscano il regolare svolgimento della partita.

Intanto la Juve si è recata comunque allo Stadium dove era in programma il big match della terza giornata, nonostante l'assenza della squadra avversaria. "È una vergogna", ha commentato Galli.