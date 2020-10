Covid, caso Juve-Napoli: documento Asl non contempla protocollo gare

Mentre la Lega di Serie A rimane ferma nella sua posizione di non esprimersi nell'immediato sulla vicenda Juve-Napoli alla luce delle positività al Covid dei calciatori partenopei Zielinski ed Elmas, emergono nuovi particolari sulla questione. Nel documento della Asl, che ha messo in fibrillazione l'intero calcio italiano, non è esplicitato il divieto di partire per Torino, né è sancito che il gruppo squadra debba restare a casa con le proprie famiglie.