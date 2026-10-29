Dal 1993 al 1996 è stata legata a Dave Pirner, frontman dei Soul Asylum. Successivamente, ha avuto una storia con un altro attore di Hollywood: Matt Damon, astro nascente del cinema in quegli anni. I due si sono conosciuti al party di Capodanno di Gwyneth Paltrow alla fine del 1997, all'epoca migliore amica e coinquilina di Winona. Gwyneth, che frequentava Ben Affleck, grande amico di Damon, decise di farli incontrare. La loro storia è durata tre anni e la forte pressione mediatica vissuta per il legame con Winona ha portato l'attore a decidere di non avere più una relazione con una celebrità.