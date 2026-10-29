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Il 29 ottobre compie gli anni Winona Ryder, volto simbolo del cinema d'autore e cult degli anni '90, un'attrice poliedrica e musa dell’estetica dark. La stella, nata in Minnesota, ha segnato un'epoca tra successi al botteghino, ruoli drammatici e storie d'amore diventate di dominio pubblico.
Il fascino irrequieto e magnetico di Winona ha catturato alcuni dei volti più celebri del panorama artistico e musicale. Nel 1988, durante le riprese di "Schegge di follia", ha conosciuto l'attore Christian Slater. La storia più famosa resta quella con il tenebroso Johnny Depp, con il quale ha lavorato sul set di "Edward mani di forbice" nel 1990. Depp si fece tatuare sul braccio "Winona Forever", poi modificato in "Wino Forever" - sempre ubriaco in italiano - dopo la rottura nel 1993.
Dal 1993 al 1996 è stata legata a Dave Pirner, frontman dei Soul Asylum. Successivamente, ha avuto una storia con un altro attore di Hollywood: Matt Damon, astro nascente del cinema in quegli anni. I due si sono conosciuti al party di Capodanno di Gwyneth Paltrow alla fine del 1997, all'epoca migliore amica e coinquilina di Winona. Gwyneth, che frequentava Ben Affleck, grande amico di Damon, decise di farli incontrare. La loro storia è durata tre anni e la forte pressione mediatica vissuta per il legame con Winona ha portato l'attore a decidere di non avere più una relazione con una celebrità.
Tra il 2003 e il 2004, l'attrice ha vissuto un' intensa e discreta storia d'amore con Page Hamilton, leader e chitarrista della rock band alternative metal Helmet. Hamilton ha confessato che gran parte dell'album "Size Matters" è stato ispirato dal tempo trascorso con l'attrice. La relazione si è conclusa amichevolmente nel 2004, lasciando spazio a un ottimo rapporto di amicizia che dura ancora oggi.
Nel 2007, il legame tra Winona Ryder e la scena musicale indipendente è tornato in primo piano grazie alla relazione con Blake Sennett, chitarrista dei Rilo Kiley. La coppia, unita da una forte intesa intellettuale e artistica, ha vissuto una storia durata circa un anno, durante la quale si è vociferato persino di un possibile matrimonio segreto.
Dal 2011, la vita sentimentale dell'attrice ha trovato l'armonia accanto a Scott Mackinlay Hahn, stimato stilista. Lontano dal mondo di Hollywood e dai radar del gossip più spietato, Hahn è diventato il punto fermo dell'attrice, accompagnandola con discrezione anche durante la sua straordinaria rinascita professionale grazie alla serie Stranger Things.
Il debutto sul grande schermo per Winona è avvenuto a soli quindici anni in "Lucas", ma è il sodalizio artistico con Tim Burton in capolavori come "Beetlejuice" ed "Edward mani di forbice" a consacrarla a livello internazionale. Dotata di un talento magnetico e versatile, ha ottenuto due candidature consecutive agli Oscar per le sue interpretazioni in "L'età dell'innocenza" di Martin Scorsese e in "Piccole donne".
Il 1992 ha segnato una svolta epocale per Winona Ryder, che viene scelta dal regista Francis Ford Coppola per interpretare il doppio ruolo di Mina Murray ed Elisabetta nel kolossal "Dracula" di Bram Stoker. Nel 1999 con "Ragazze interrotte" interpreta Susanna Kaysen, una giovane con disturbi mentali ricoverata in un ospedale psichiatrico alla fine degli anni Sessanta. In questo progetto l'attrice ci ha creduto fortemente, tanto da essere la produttrice esecutiva.
Dopo un periodo di allontanamento dalle scene nei primi anni Duemila, l'attrice ha preso parte al cult "Stranger Things", conquistando le nuove generazioni e confermandosi un'icona senza tempo dello spettacolo globale.
Durante l'infanzia ha vissuto per alcuni anni con la famiglia in una comune hippie in California, in una sistemazione priva di elettricità. Il suo padrino di battesimo è il noto psicologo e scrittore controcorrente Timothy Leary. Durante le riprese di "Dracula" di Bram Stoker, il regista Francis Ford Coppola ha ingaggiato un vero sacerdote rumeno per la scena del matrimonio. Winona e Keanu Reeves scherzano spesso sul fatto di essere tecnicamente sposati per la legge ortodossa e si chiamano ironicamente marito e moglie.
Nel 1993, a seguito del tragico rapimento della dodicenne Polly Klaas nella sua città natale di Petaluma, Winona ha offerto una ricompensa di 200mila dollari per il ritrovamento e le ha dedicato la sua interpretazione in "Piccole donne".