© ipa
© ipa
© ipa
© ipa
Jennifer Lawrence ha confermato di essersi sottoposta a un lifting al seno dopo la nascita del secondo figlio. L'attrice, che ha compiuto 36 anni, ha raccontato apertamente le ragioni della scelta, legata ai cambiamenti del corpo dopo due gravidanze e anche alle esigenze del suo lavoro. "Voglio essere una mamma sexy", ha dichiarato con ironia, spiegando di voler continuare a sentirsi a proprio agio con il suo aspetto senza rinunciare alla possibilità di ricorrere ad altri trattamenti estetici in futuro.
Già nel 2025, durante un'intervista al New Yorker, Lawrence aveva anticipato l'intenzione di sottoporsi a un intervento. Dopo la nascita del primo figlio, Cy, nel 2022, il suo corpo era tornato abbastanza rapidamente alla condizione precedente alla gravidanza. Con il secondo bambino, Louie, nato all'inizio del 2025, le cose sono andate diversamente.
"Dopo il primo figlio, praticamente tutto è tornato com'era. Con il secondo, invece, niente è tornato com'era prima", aveva spiegato l'attrice, raccontando come i cambiamenti fisici l'avessero spinta a valutare la chirurgia estetica.
Intervistata da The Cut, la star di Hunger Games ha confermato di aver concretizzato quel proposito. La decisione è legata anche al lavoro, in particolare alla possibilità di girare una scena di nudo nel nuovo film di Martin Scorsese, What Happens at Night. Lawrence ha comunque precisato che avrebbe probabilmente rimandato l'intervento se non fosse un'attrice, ma che avrebbe scelto di farlo ugualmente.
La frase scelta da Lawrence per descrivere il suo obiettivo è accompagnata dalla consueta ironia: "Quando accompagno i bambini a scuola voglio sembrare una donna che ha tutto sotto controllo, anche quando mi sono appena svegliata e non ho niente sotto controllo". La maternità ha modificato le sue priorità e anche il modo di valutare i progetti professionali, considerando dove lavorare e per quanto tempo allontanarsi dalla famiglia. Al Festival di Cannes del 2025 aveva descritto l'esperienza di essere madre come "brutale e incredibile".
L'attrice ha parlato anche della solitudine che può seguire il parto e della sensazione di sentirsi isolata e incompresa. Nel film Die, My Love, in cui interpreta Grace, una neomamma che sviluppa una depressione post partum, ha inoltre ritrovato alcuni aspetti legati alla propria esperienza.
Lawrence non nasconde di ricorrere al cosiddetto baby Botox, una versione più leggera del trattamento a base di tossina botulinica. L'attrice deve però fare attenzione a non esagerare, perché la mobilità del viso è fondamentale per il suo lavoro davanti alla macchina da presa.
In un'intervista a Vogue pubblicata il mese scorso, ha spiegato di non potersi permettere trattamenti eccessivi e di preferire, con il passare degli anni, una pelle luminosa e curata. Non esclude invece di sottoporsi in futuro a un lifting al viso. In passato, alla domanda se avesse già fatto questo tipo di intervento, aveva risposto di no, aggiungendo: "Ma credetemi, lo farò".
Nei prossimi mesi l'attrice sarà impegnata con diversi progetti cinematografici. In What Happens at Night, diretto da Martin Scorsese, tornerà a recitare accanto a Leonardo DiCaprio dopo Don't Look Up del 2021.
Lawrence riprenderà inoltre il ruolo di Katniss Everdeen con un cameo in The Hunger Games: L'alba sulla mietitura, ambientato 24 anni prima degli eventi del primo film. Tra i lavori in programma ci sono anche la commedia romantica One Month Mark, di cui è produttrice, e il thriller fantascientifico The Flood, diretto da Zach Cregger, già regista di Barbarian e Weapons.
© IPA
© IPA