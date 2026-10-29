La frase scelta da Lawrence per descrivere il suo obiettivo è accompagnata dalla consueta ironia: "Quando accompagno i bambini a scuola voglio sembrare una donna che ha tutto sotto controllo, anche quando mi sono appena svegliata e non ho niente sotto controllo". La maternità ha modificato le sue priorità e anche il modo di valutare i progetti professionali, considerando dove lavorare e per quanto tempo allontanarsi dalla famiglia. Al Festival di Cannes del 2025 aveva descritto l'esperienza di essere madre come "brutale e incredibile".