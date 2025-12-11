Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson tornano nel prequel di "Hunger Games"

Francis Lawrence dirige "The Hunger Games - L’alba sulla mietitura", che arriverà nelle sale il 20 novembre 2026
Katniss e Peeta torneranno nuovamente a Panem. Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson sono stati infatti confermati nel cast del nuovo capitolo della saga, "The Hunger Games - L’alba sulla mietitura", un film prequel tratto dal romanzo più recente di Suzanne Collins. La notizia, riportata dall'Hollywood Reporter e confermata da diverse testate internazionali, ha fatto esplodere di gioia i fan, pronti a tornare con il cuore a quegli occhi fieri e generosi che abbiamo imparato ad amare. La data d’uscita nelle sale è fissata per 20 novembre 2026.
La storia di "The Hunger Games - L’alba sulla mietitura" si svolge 24 anni prima degli eventi del primo film, nel giorno della mietitura per il 50° Hunger Games, un’edizione leggendaria che raddoppia il numero dei tributi e che pone sotto i riflettori un giovane Haymitch Abernathy, l’uomo burbero dal cuore d’oro che tanto ha segnato Katniss e Peeta. Ma allora come torneranno Katniss e Peeta in una storia ambientata così tanto tempo prima? La risposta risiede nella magia dei racconti: nella versione cartacea di "Sunrise on the Reaping" c’è un epilogo in cui Haymitch racconta la sua storia a una Katniss e un Peeta ormai adulti. E sarà molto probabilmente attraverso questa cornice emozionale che vedremo i nostri eroi sul grande schermo.
Al centro del racconto c’è Haymitch Abernathy, ancora adolescente, catapultato in una delle edizioni più sanguinose dei Giochi: la cinquantesima, un’arena in cui la posta non è mai stata così alta. Le immagini diffuse anticipano un viaggio emotivo e oscuro, dove si intravedono i primi passi del personaggio destinato a diventare uno dei simboli della ribellione. Il prequel adatta l’ultimo romanzo di Suzanne Collins e ci porta alle radici del conflitto che segnerà la storia di Panem. Lontano dagli sfarzi più moderni del Capitol, "L’alba sulla Mietitura" recupera atmosfere crude e spoglie, simili a quelle che avevano definito i primi film della saga. Il trailer mette in scena una Panem segnata da tensioni sociali, dove la mietitura non è solo un rituale, ma una ferita che ogni distretto porta con sé. Il tono è immediatamente più cupo, quasi a suggerire che il passato della nazione contenga le risposte alle violenze che esploderanno negli anni successivi.
La pellicola, diretta da Francis Lawrence, vede un cast davvero stellare che comprende anche Elle Fanning nella parte di Effie Trinket e Ralph Fiennes in quella del presidente Coriolanus Snow. Tra gli interpreti ci sono poi McKenna Grace che interpreta Maysilee Donner, Whitney Peak nel ruolo di Lenore Dove Baird, Jesse Plemons che sarà Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. nei panni di Beetee Latier, Maya Hawke nel ruolo di Wiress, Ben Wang che sarà Wyatt Callow, Kieran Culkin nei panni di Caesar Flkickerman, Lili Taylor che ha la parte di Mags Flanagan, Billy Porter che sarà Magno Stift, e Glenn Close nel ruolo di Drusilla Sickle.