Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson tornano nel prequel di "Hunger Games"

Katniss e Peeta torneranno nuovamente a Panem. Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson sono stati infatti confermati nel cast del nuovo capitolo della saga, "The Hunger Games - L’alba sulla mietitura", un film prequel tratto dal romanzo più recente di Suzanne Collins. La notizia, riportata dall'Hollywood Reporter e confermata da diverse testate internazionali, ha fatto esplodere di gioia i fan, pronti a tornare con il cuore a quegli occhi fieri e generosi che abbiamo imparato ad amare. La data d’uscita nelle sale è fissata per 20 novembre 2026.