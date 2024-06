E' in arrivo un nuovo capitolo di "Hunger Games". Sarà un altro prequel, dopo "La ballata dell’usignolo e del serpente" nelle sale lo scorso anno, e si baserà sul prossimo romanzo, annunciato dalla scrittrice Suzanne Collins che uscirà il 18 marzo del 2025 col titolo (non ancora tradotto in italiano, ndr) "Sunrise on the Reaping". Lionsgate lo ha confermato pochi giorni fa fissando anche una data di uscita al cinema per il 20 novembre 2026.