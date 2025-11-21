Al centro del racconto c’è Haymitch Abernathy, ancora adolescente, catapultato in una delle edizioni più sanguinose dei Giochi: la cinquantesima, un’arena in cui la posta non è mai stata così alta. Le immagini diffuse anticipano un viaggio emotivo e oscuro, dove si intravedono i primi passi del personaggio destinato a diventare uno dei simboli della ribellione.

Il prequel adatta l’ultimo romanzo di Suzanne Collins e ci porta alle radici del conflitto che segnerà la storia di Panem. Lontano dagli sfarzi più moderni del Capitol, "L’alba sulla Mietitura" recupera atmosfere crude e spoglie, simili a quelle che avevano definito i primi film della saga. Il trailer mette in scena una Panem segnata da tensioni sociali, dove la mietitura non è solo un rituale, ma una ferita che ogni distretto porta con sé. Il tono è immediatamente più cupo, quasi a suggerire che il passato della nazione contenga le risposte alle violenze che esploderanno negli anni successivi.