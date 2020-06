Winona Ryder accusa Mel Gibson: "Sei antisemita e omofobo"

"Mi ha chiamato oven dodger" (che è un modo dispregiativo per definire gli ebrei), dice Winona Ryder in un'intervista al Sunday Times accusando Mel Gibson di aver usato frasi antisemite ed omofobe contro di lei e un suo amico gay. Lui risponde prontamente attraverso il suo portavoce, che a Variety affida un comunicato in cui dice: "Accuse al 100% false".

Stando all'attore premio Oscar la star di "Stranger Things" avrebbe mentito, ora come in passato: "Ha mentito oltre un decennio fa, quando ne ha parlato con la stampa, e sta mentendo ora...", si legge su Variety.

Parlando al Sunday Times la Ryder, che è di origini ebraiche da parte di padre, ha risposto alla domanda su quale fosse la sua esperienza con l'antisemitismo nel settore del cinema menzionando alcuni episodi della sua vita di attrice "ebrea": "Ci sono state spesso persone che mi hanno detto: 'Aspetta, sei ebrea? Ma sei così carina!’, ha raccontato l'attrice, che ha poi voluto ricordare un incontro con Mel Gibson, di cui aveva già parlato nel 2010 in un'intervista a GQ. "Ero ad una festa con uno dei miei migliori amici, che è gay e Mel Gibson,mie l’Aids?’, e rivolgendosi a me una cosa tipo: 'ma non sei una oven dodger, vero? (letteralmente 'fritta al forno’, ndr), un termine dispregiativo che non avevo mai sentito...".

In seguito l'attore avrebbe cercato di scusarsi con la Ryder, ma anche questa affermazione è stata categoricamente smentita dal portavoce di Gibson: "Lui l’ha contattata, molti anni fa, per confrontarsi con le sue bugie ma lei si è rifiutata di affrontarlo...".

Dove stia la verità non è ancora chiaro nemmeno oggi, anche se nel curriculum di Gibson compaiono altri episodi di antisemitismo come quando nel 2006 venne arrestato per guida in stato di ebbrezza e all'ufficiale di polizia disse: "Gli ebrei sono responsabili di tutte le guerre nel mondo!"e poi chiese: "Sei ebreo?".

E se i geni no mentono anche gli esempi in famiglia non giocano a suo favore. Proprio pochi giorni fa è infatti scomparso a 103 anni il padre di Mel, Hutton Gibson, estremista cattolico e fanatico religioso, ma soprattutto negazionista dell'Olocausto e convinto antisemita, che nel 2004 aveva detto: "L'Olocausto è un'invenzione".

