Timothée Chalamet in versione Edward Manidiforbice per uno spot

Il figlio di Edward Manidiforbice debutta in uno spot tv Da video 1 di 15 Da video 2 di 15 Da video 3 di 15 Da video 4 di 15 Da video 5 di 15 Da video 6 di 15 Da video 7 di 15 Da video 8 di 15 Da video 9 di 15 Da video 10 di 15 Da video 11 di 15 Da video 12 di 15 Da video 13 di 15 Da video 14 di 15 Da video 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Questa è la storia del ragazzo dalle mani di forbice" annuncia la voce fuori campo di Winona Ryder prima di aggiungere "no, non quello". Il riferimento è a Edward Manidiforbice, il protagonista dell'omonimo film da lei interpretato trent'anni fa. Nella pellicola diretta da Tim Burton nel 1990 ad avere le lame al posto delle dita era Johnny Depp, mentre nello spot vediamo il giovane figlio Edgar ( Timothée Chalamet) alle prese con le mani taglienti.

Le giornate di Edgar non sono per niente semplici. Viaggiare in autobus, seguire le lezioni, giocare con gli amici o servire hamburger sono attività complicate per lui, ma per fortuna una nuova auto elettrica che si guida senza mani (grazie a cruise control) gli rende la vita più semplice.

Per dare vita all'erede di Edward è stato scelto Timothée Chalamet, una delle stelle più promettenti di Hollywood. Negli ultimi anni, infatti, il 25enne ha inanellato un successo dopo l'altro. Nel 2017 grazie a "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino, ha ottenuto la sua prima candidatura ai Golden Globe, ai BAFTA (equivalente britannico degli Oscar) e al Premio Oscar. Tra i suoi progetti futuri ci sono "Dune" diretto da Denis Villeneuve e "The French Dispatch" di Wes Anderson.

Tim Burton: "Spero piaccia ai fan di Edward" - La pubblicità ha avuto anche la benedizione di Tim Burton, che in un comunicato ha dichiarato: "E' raro che un progetto di cui sei orgoglioso continui a vivere ed evolversi con il tempo, anche dopo 30 anni. Sono contento di vedere Edgar affrontare il nuovo mondo. Spero che si divertano sia in fan di Edward Manidiforbice, sia quelli che lo conoscono per la prima volta".

Ti potrebbe interessare: