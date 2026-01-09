Jo Squillo: Il 30 gennaio esce in digitale, cd, vinile e musicassetta “Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 5”
© Ufficio stampa
La linea di vinili colorati è disponibile in esclusiva su Amazon, Target, Walmart e Sony Music Store.
Il 30 gennaio esce in digitale, CD, vinile e musicassetta “STRANGER THINGS: SOUNDTRACK FROM THE NETFLIX SERIES, SEASON 5”, la colonna sonora della 5a stagione di STRANGER THINGS.
Pubblicata da Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment, “Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 5” è disponibile in digitale al link: https://open.spotify.com/intl-it/album/6N4nk94nsszB2LvgS6dKfC.
È stata annunciata la linea di vinili colorati in edizione limitata in collaborazione con Amazon, Target, Walmart e Sony Music Store. Il nero standard, il red smoke esclusivo di Amazon e il blu smoke esclusivo di Target.
“Stranger Things: Soundtrack” include brani chiave della quinta stagione, provenienti da periodi differenti e di stili diversi. L'album della colonna sonora è stato ideato e prodotto dai fratelli Duffer e Nora Felder. Nora Felder, due volte candidata ai Grammy e vincitrice di un Emmy, è stata supervisore musicale di Stranger Things sin dall'inizio della serie; nel 2022 ha vinto l'Emmy Award per la migliore supervisione musicale per Stranger Things. L'album compilation è prodotto dai fratelli Duffer e Rob Santos.
Questa la tracklist di “Stranger Things: Soundtrack from the Netflix series, season 5”
Legacy Recordings ha pubblicato gli album delle colonne sonore di Stranger Things per ciascuna delle sue stagioni. La prima raccolta, “Stranger Things: Music from the Netflix Original Series” (2017), che include molti successi degli anni '80 delle prime due stagioni, ha debuttato nella Top 10 della classifica Billboard US Top Soundtracks e ha ottenuto una nomination ai Grammy per la migliore colonna sonora compilata per i media visivi. “Stranger Things: Music from the Netflix Original Series, Season 3” (2019) ha seguito con quindici brani abbinati a una registrazione originale del cast. Nel 2022, Legacy ha pubblicato “Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 4”, che includeva “Running Up That Hill (A Deal with God)” di Kate Bush, “Detroit Rock City” dei KISS, un remix di Bryce Miller/Alloy del brano “Separate Ways (Worlds Apart)” dei Journey e molto altro. La colonna sonora ha mantenuto la posizione numero 1 nella classifica Top TV Songs di Billboard per tre mesi consecutivi e ha anche ricevuto una nomination ai Grammy nella categoria Miglior colonna sonora compilata per i media visivi.
L'attesissima quinta e ultima stagione di Stranger Things è stata creata dai fratelli Duffer e prodotta da Upside Down Pictures & 21 Laps Entertainment con i fratelli Duffer come produttori esecutivi, insieme a Shawn Levy della 21 Laps Entertainment e Dan Cohen.
Il cast principale della serie è composto da Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Jamie Campbell Bower, Cara Buono e Amybeth McNulty. Per la quinta stagione, si sono uniti al cast anche Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux e Linda Hamilton.
Stranger Things ha debuttato nel 2016 ed è diventata rapidamente una delle serie televisive più popolari di Netflix di sempre, con la sola quarta stagione che ha totalizzato oltre 140,7 milioni di visualizzazioni a livello globale. Ispirata alla nostalgia degli anni '80, ha portato il brano di Kate Bush “Running Up That Hill” nella classifica Billboard Hot 100 per la prima volta nei suoi 38 anni di storia. La serie ha anche ottenuto oltre 70 premi in tutto il mondo, tra cui gli Emmy® e lo Screen Actors Guild Award per la migliore interpretazione corale in una serie drammatica, ed è stata nominata per oltre 230 premi.
