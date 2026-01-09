Jo Squillo: Il 30 gennaio esce in digitale, cd, vinile e musicassetta “Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 5”

Legacy Recordings ha pubblicato gli album delle colonne sonore di Stranger Things per ciascuna delle sue stagioni. La prima raccolta, “Stranger Things: Music from the Netflix Original Series” (2017), che include molti successi degli anni '80 delle prime due stagioni, ha debuttato nella Top 10 della classifica Billboard US Top Soundtracks e ha ottenuto una nomination ai Grammy per la migliore colonna sonora compilata per i media visivi. “Stranger Things: Music from the Netflix Original Series, Season 3” (2019) ha seguito con quindici brani abbinati a una registrazione originale del cast. Nel 2022, Legacy ha pubblicato “Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 4”, che includeva “Running Up That Hill (A Deal with God)” di Kate Bush, “Detroit Rock City” dei KISS, un remix di Bryce Miller/Alloy del brano “Separate Ways (Worlds Apart)” dei Journey e molto altro. La colonna sonora ha mantenuto la posizione numero 1 nella classifica Top TV Songs di Billboard per tre mesi consecutivi e ha anche ricevuto una nomination ai Grammy nella categoria Miglior colonna sonora compilata per i media visivi.