Tanti auguri a Johnny Depp: ecco quando vinse il "Telegatto" nel 1997

Tanti auguri Johnny Depp: l'attore compie 57 anni il 9 giugno 1963. Nato in un piccolo paese del Kentucky, approda a Los Angeles per tentare fortuna con la musica ma finisce sul set dell’horror "Nightmare", per l’avvio di una carriera straordinaria, che lo porterà a essere la star maledetta del cinema Usa.



Negli anni ’90 costruisce il suo mito diventando l’attore feticcio di Tim Burton per film classici come “Edward Mani di Forbice” ed “Ed Wood” ma il ruolo con cui è universalmente identificato è quello del Capitano Jack Sparrow nella sage dei “Pirati dei Caraibi”.



Occupa spesso le copertine dei rotocalchi a per le relazioni avute Winona Ryder e Kate Moss ma l’amore della sua vita però è l’attrice e cantante francese Vanessa Paradis: un legame durato 14 anni, da cui nasce la figlia Lily Rose. Nel 2015 arriva il breve e tormentato matrimonio con l’attrice Amber Heard, finito con un divorzio traumatico, con controverse accuse di violenza domestica all’attore.

Per festeggiare il suo compleanno, rivediamolo, giovanissimo sul palco dei "Telegatti" del 1997 quando, un po' stupito, si rivolgeva alla platea e a Milly Carlucci e Pippo Baudo, dicendo: "Grazie a tutti per questo... gatto".