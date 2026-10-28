Ditonellapiaga e Tony Pitony annunciano "Natale con Ditony"

Tony Pitony è oggi uno dei progetti più riconoscibili del panorama italiano, con oltre 160 milioni di streaming su Spotify nell'ultimo anno. Provocatorio, ironico e con un'identità artistica inconfondibile, ha consolidato il proprio successo con l'album "Tonypitony", certificato disco d'oro e arrivato nella Top 10 Fimi, e con il singolo "Donne Ricche", certificato disco di platino. Il suo percorso si è affermato anche dal vivo: il tour italiano ed europeo ha registrato numerosi sold out e nel 2026 ha raggiunto oltre 220.000 biglietti venduti, fino alla partecipazione da headliner agli I-Days Milano Coca-Cola. Nel 2027 uscirà Il filmony il primo film di e con Tony Pitony e con le musiche di Tony Pitony.