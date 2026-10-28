Ditonellapiaga e Tony Pitony annunciano "Natale con Ditony"

Ditonellapiaga pubblica il suo album di esordio "Camouflage"
© Chiara Mirelli
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Esce il 20 novembre in digitale (e il 4 dicembre in formato fisico) "Natale con Ditony", il joint album di Natale di Ditonellapiaga e Tony Pitony. I due artisti avevano già collaborato in occasione dell'ultimo festival di Sanremo in cui Ditonellapiaga era in gara, nella serata delle cover con il brano "The Lady Is a Tramp", avendo la meglio sugli altri concorrenti. Ditonellapiaga, nome d'arte di Margherita Carducci, è una cantautrice capace di muoversi con disinvoltura tra i generi, con uno stile ironico e camaleontico. Dopo l'esordio con "Camouflage", vincitore della Targa Tenco come Miglior Opera Prima, e il successivo album "Flash", nel 2026 è tornata a Sanremo con "Che fastidio!", classificandosi al terzo posto e conquistando il disco di platino.
Tony Pitony è oggi uno dei progetti più riconoscibili del panorama italiano, con oltre 160 milioni di streaming su Spotify nell'ultimo anno. Provocatorio, ironico e con un'identità artistica inconfondibile, ha consolidato il proprio successo con l'album "Tonypitony", certificato disco d'oro e arrivato nella Top 10 Fimi, e con il singolo "Donne Ricche", certificato disco di platino. Il suo percorso si è affermato anche dal vivo: il tour italiano ed europeo ha registrato numerosi sold out e nel 2026 ha raggiunto oltre 220.000 biglietti venduti, fino alla partecipazione da headliner agli I-Days Milano Coca-Cola. Nel 2027 uscirà Il filmony il primo film di e con Tony Pitony e con le musiche di Tony Pitony.
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