Ditonellapiaga lancia "Businessman" su LinkedIn

Ditonellapiaga lancia il nuovo singolo "Businessman", in uscita su tutte le piattaforme digitali il 5 giugno, in modo bizzarro: con un annuncio di lavoro comparso su LinkedIn.
Lavora per noi
"Ditonellapiaga Inc.", è alla ricerca di una figura professionale dai contorni volutamente esasperati, reperibilità continua, capacità di gestire call e mail anche in pieno agosto e attitudine impeccabile alla produttività performativa da social network. A completare il quadro, benefit surreali e dichiaratamente ironici, perfettamente in linea con l'immaginario del brano.
Il 2026 segna un momento importante per Ditonellapiaga: dopo il podio alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Che fastidio!”, brano tra i più trasmessi e ascoltati in radio e tv nel mese di marzo e che ha ottenuto la certificazione di disco d’oro, l’artista ha pubblicato l’album "Miss Italia".
Il tour
Le tracce del nuovo album Miss Italia e i brani più iconici di Margherita verranno portati on stage in occasione di numerosi appuntamenti live che da giugno a settembre la vedranno calcare i palchi dei principali festival italiani, per poi proseguire in autunno con due speciali appuntamenti nei club: il 27 novembre all’Atlantico di Roma il 30 novembre al Fabrique di Milano.