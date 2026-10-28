Il 27 ottobre è una data speciale per la famiglia di Al Bano e Loredana Lecciso: Albano Junior Carrisi, conosciuto da tutti come Bido, ha compiuto 24 anni. Per festeggiare il traguardo, la madre ha condiviso sui social un video dedicato al figlio, accompagnato da una fotografia che lo ritrae quando aveva appena tre anni. Un viaggio tra ricordi d'infanzia e presente, attraverso il quale la showgirl ha espresso tutto il suo affetto e l'orgoglio per il ragazzo che è diventato. Bido, del resto, ha scelto un percorso professionale lontano dalla musica e dal mondo dello spettacolo, concentrandosi sulle attività imprenditoriali della famiglia.