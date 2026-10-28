Al Bano e Loredana Lecciso, chi è il figlio Bido: l'unico che non lavora nello spettacolo
Si tratta del più giovane tra i figli del cantante di Cellino San Marco. A differenza dei fratelli maggiori ha sempre mantenuto un profilo discreto
Il 27 ottobre è una data speciale per la famiglia di Al Bano e Loredana Lecciso: Albano Junior Carrisi, conosciuto da tutti come Bido, ha compiuto 24 anni. Per festeggiare il traguardo, la madre ha condiviso sui social un video dedicato al figlio, accompagnato da una fotografia che lo ritrae quando aveva appena tre anni. Un viaggio tra ricordi d'infanzia e presente, attraverso il quale la showgirl ha espresso tutto il suo affetto e l'orgoglio per il ragazzo che è diventato. Bido, del resto, ha scelto un percorso professionale lontano dalla musica e dal mondo dello spettacolo, concentrandosi sulle attività imprenditoriali della famiglia.
Gli auguri di Loredana Lecciso tra nostalgia e orgoglio
La dedica pubblicata su Instagram parte proprio dal ricordo di quando Bido era piccolo. "Buon compleanno, amore mio. Oggi compi 24 anni e questa foto del tuo terzo compleanno mi riporta a un ricordo meraviglioso, pieno di tenerezza", ha scritto Loredana Lecciso, accompagnando le parole con un filmato che ripercorre la crescita del figlio, dall'infanzia fino a oggi. Nel messaggio, la showgirl ha riconosciuto che il percorso familiare non è stato sempre semplice, sottolineando però quanto la maternità rappresenti una delle certezze più importanti della sua vita.
"Sono felice di essere la tua mamma e orgogliosa del ragazzo che sei diventato", ha aggiunto, augurandogli di continuare a seguire la propria strada con determinazione e di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, senza perdere la sensibilità e la dolcezza che lo contraddistinguono. La dedica si conclude con una dichiarazione d'amore che coinvolge entrambi i genitori: "Ti amiamo immensamente".
Chi è Bido, il figlio più riservato di Al Bano
Nato il 27 ottobre 2002, Al Bano Jr è il più giovane dei figli del cantante di Cellino San Marco. A differenza dei fratelli maggiori, nati dal matrimonio con Romina Power, e della sorella Jasmine, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha sempre mantenuto un profilo discreto, evitando di cercare visibilità nel mondo dello spettacolo.
Anche sui social la sua presenza è limitata. Il suo profilo Instagram conta poco più di 8mila follower e nove post, con alcune fotografie insieme agli amici e immagini di viaggi. Una scelta che lo distingue dalla sorella Jasmine, che ha seguito le orme del padre intraprendendo una carriera musicale, e dagli altri componenti della famiglia che hanno avuto maggiore esposizione pubblica.
La laurea in Economia e management e il futuro imprenditoriale
La riservatezza di Bido si accompagna a una scelta professionale ben precisa. È infatti l'unico tra i figli di Al Bano ad aver deciso di non intraprendere una carriera nell'arte o nello spettacolo, preferendo dedicarsi al settore imprenditoriale. Dopo aver conseguito una laurea in Economia e management, ha iniziato a occuparsi direttamente della gestione della tenuta di famiglia a Cellino San Marco. Il suo impegno è rivolto in particolare alle attività dell'azienda vinicola e al loro rilancio, come ha raccontato la stessa Loredana Lecciso.
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© Instagram | La festa per il rinnovo delle promesse nuziali di Cristel Carrisi
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