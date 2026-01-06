Loredana Lecciso: "Mio figlio Bido doveva essere a Crans-Montana a Capodanno"

"Avevo anche avuto dei giorni - dice - che mi hanno provata psicologicamente. Bido frequenta Le Constellation e ha rischiato di essere nel locale proprio quella tragica sera". "Bido - aggiunge - si è diplomato a Crans-Montana e ci ha trascorso le estati con Jasmine. La sua fidanzata, Emily, è del posto. Ci eravamo riuniti per trascorrere il Natale tutti insieme. È una località bellissima. Passeggiando a piedi ero passata proprio davanti al locale della strage. Mio figlio e la sua ragazza hanno deciso all'ultimo di scendere in Puglia per dare il benvenuto al nuovo anno. Tra le varie alternative, c'era quella di festeggiare a Crans e se ci fossero rimasti, sarebbero stati quasi sicuramente a Le Constellation. Al Bano afferma che Cellino San Marco li ha salvati".