Loredana Lecciso: "Mio figlio Bido doveva essere a Crans-Montana a Capodanno"

Al Bano Carrisi junior doveva essere a Le Constellation ma una decisione dell'ultimo minuto lo ha visto rientrare in Puglia
Ha rischiato di essere a Le Constellation proprio la sera di Capodanno quando, nel locale di Crans-Montana, un incendio ha provocato la morte di 40 giovani tra cui sei italiani. Parliamo di Bido, il figlio più piccolo di Al Bano e Loredana Lecciso.
Bido, 24 anni, avrebbe dovuto passare quasi certamente la notte di Capodanno a Le Constellation, come racconta la Lecciso in una intervista al Corriere del Mezzogiorno-Puglia parlando anche del malore che ha avuto domenica scorsa.
"Avevo anche avuto dei giorni - dice - che mi hanno provata psicologicamente. Bido frequenta Le Constellation e ha rischiato di essere nel locale proprio quella tragica sera". "Bido - aggiunge - si è diplomato a Crans-Montana e ci ha trascorso le estati con Jasmine. La sua fidanzata, Emily, è del posto. Ci eravamo riuniti per trascorrere il Natale tutti insieme. È una località bellissima. Passeggiando a piedi ero passata proprio davanti al locale della strage. Mio figlio e la sua ragazza hanno deciso all'ultimo di scendere in Puglia per dare il benvenuto al nuovo anno. Tra le varie alternative, c'era quella di festeggiare a Crans e se ci fossero rimasti, sarebbero stati quasi sicuramente a Le Constellation. Al Bano afferma che Cellino San Marco li ha salvati".
"Sono felice che sia andata così, ma il mio sollievo non allevia il dolore per il dramma che stanno vivendo i famigliari. Non oso immaginare cosa provino quelle povere mamme e quei poveri papà. Il mio cuore è con loro", conclude.
Loredana Lecciso, domenica 4 gennaio, mentre si trovava alla stazione Centrale di Milano diretta a Roma, è caduta a terra in seguito a un mancamento. Lo ha raccontato lei stessa in un post sui social e nel corso di un'intervista in un programma televisivo, dove era ospite insieme al compagno Al Bano.
"Siamo sempre pronti a lamentarci - ha scritto - ma è giusto e bello anche fermarsi a spendere parole positive e un ringraziamento quando le cose vanno per il verso giusto".