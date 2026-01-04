Milano, malore per Loredana Lecciso alla stazione Centrale

Sul suo profilo social ha ringraziato le forze dell'ordine e le persone che l'hanno soccorsa a Milano, mentre prendeva il treno per recarsi a Roma: "Siamo sempre pronti a lamentarci - ha scritto - ma è giusto e bello anche fermarsi a spendere parole positive e un ringraziamento quando le cose vanno per il verso giusto". Ha pubblicato una foto in cui sorride accanto a chi le ha dato assistenza, sottolineando: "Ho trovato persone pronte ad aiutarmi e una presenza immediata ed efficace della sicurezza e degli operatori".