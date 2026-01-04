Logo Tgcom24
Il post sui social

Milano, malore per Loredana Lecciso alla stazione Centrale

La caduta a terra per un mancamento, poi il soccorso dei passanti e delle forze dell'ordine

04 Gen 2026 - 18:39
© Instagram

© Instagram

Loredana Lecciso ha avuto un malore alla stazione Centrale di Milano: è caduta a terra in seguito ad un mancamento. Lo ha raccontato lei stessa in un post sui social e nel corso di un'intervista in un programma televisivo, dove era ospite insieme al compagno Al Bano.

Il post sui social per ringraziare chi l'ha soccorsa

 Sul suo profilo social ha ringraziato le forze dell'ordine e le persone che l'hanno soccorsa a Milano, mentre prendeva il treno per recarsi a Roma: "Siamo sempre pronti a lamentarci - ha scritto - ma è giusto e bello anche fermarsi a spendere parole positive e un ringraziamento quando le cose vanno per il verso giusto". Ha pubblicato una foto in cui sorride accanto a chi le ha dato assistenza, sottolineando: "Ho trovato persone pronte ad aiutarmi e una presenza immediata ed efficace della sicurezza e degli operatori".  

Lontana dai riflettori

 ''Non amo alcun tipo di esposizione, non solo televisiva: in un periodo come questo ti rendi conto che le cose più autentiche sono quelle a portata di mano. Sto bene nel mio, voglio ritagliarmi lo spazio per i miei affetti più autentici'', ha detto. ''È quello che ci tiene insieme'', ha sottolineato Al Bano, che ha ricordato di avere 30 anni di differenza con la sua compagna di vita da oltre un ventennio.

