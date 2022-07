Tormentoni o semplici canzoni estive? Dal revival Anni 60 alla disco music, ecco le hit di quest'anno

Per la quantità di volte che la si sente passare in radio e non solo. Ma per i mesi estivi del 2022 qualcosa sembra essere cambiato. Il reggaeton sembra sbiadire e anche i ritmi latini che avevano dominato in lungo e in largo negli ultimi anni hanno un po' ceduto il passo. E così il trend punta deciso verso una riscoperta degli Anni 60 e della disco music in versione 80's. E la battaglia per la canzone regina, da Fedez a Boomdabash , da Dargen D'Amico a Ditonellapiaga , passando per Elodie , La rappresentante di lista, Margherita Vicario e Alessandra Amoroso , è aperta.

QUELLI CHE... AMANO GLI ANNI 60

Fedez

Tananai

Mara Sattei

Madame

Malika Ayane

Pochi decenni sono entrati nel mito come i 60's. Era per eccellenza dell'esplosione del pop e del beat, vive ciclicamente di periodi di revival. E questo sembra proprio uno di quelli.già con "Mille" aveva tastato il terreno ma con "La dolce vita" ha completato l'opera. Il brano cantato conè una sorta di Bignami dei successi degli anni 60 e spalanca la voglia di sole e di spiaggia. Ma non è l'unico: con "L'eccezione"si tuffa mani e piedi nelle atmosfere di quell'epoca mentre con "Una ragazza"omaggia direttamente il beat.

QUELLI CHE... L'ESOTICO NON PASSA MAI DI MODA

Boomdabash

Annalisa

Rocco Hunt

Elettra Lamborghini.

Ana Mena

Franco 126

Loredana Bertè

Carl Brave

Noemi

Anna

Cristiano Malgioglio

Dopo un anno di riposo sono tornati i, re dei tormentoni degli anni scorsi. Per "Tropicana" hanno collaborato con. Fedele alla sua formula, finora ricca di successi,latineggia in "Caramello" accompagnato daE lo stesso fa, questa volta lontana dal suo pigmalione, con "Mezzanotte". Per "Mare Malinconia"ha il featuring d'eccezione di, mentreprovano con "Hula Hoop" e replicare il botto fatto l'anno scorso con "Macumba". Con "Gasolina"ha invece capito perfettamente il concetto di tormentone e si candida a essere uno dei brani che più lasceranno il segno. Menzione a parte meritacon la sua "Sucu Sucu", remake di un successo anni 50 interpretato anche da Caterina Valente.

QUELLI CHE... RADDOPPIANO

Irama

Elodie

Ghali

Jovanotti

Le uscite quest'anno sono tante e tali che diversi cantanti hanno lanciato un nuovo singolo mentre quello precedente era ancora in voga. E' il caso di, che non contento della sua "5 gocce" in coppia con Rkomi ha pubblicato "Pampampampampampampampam". Tutti hanno ancora nella testa il ritornello di "Bagno a mezzanotte", maè già andata oltre con "Tribale". "Fortuna" dipotrebbe essere una perfetta colonna sonora estiva ma il rapper ha fatto uscire anche "Pare" in coppia con Madame. Eravamo già pronti a considerare "I Love You Baby" la hit estiva diche, alla vigilia del "Jova Beach Party 2" lui ha lanciato "Sensibile all'estate".

QUELLI CHE... AMANO LA DISCO

La rappresentante di lista

Ditonellapiaga

Margherita Vicario

Dargen D'Amico

Alessandra Amoroso e DB Boulevard

Baby K e Mika

Raf

Tancredi e Rettore

Non mancano quelli per cui estate è sinonimo di ballo. E così in tanti sono andati a ripescare la disco music, più in versione 80's che in quella del decennio precedente. In prima fila, con "Diva", mentredichiara il suo amore per il genere sin dal titolo in "Disco (I Love It)". Sapore di anni 80 danzerecci anche "Onde" dimentrepunta su una chitarra tutta funky per la sua "Ubriaco di te". Profuma di disco music anche "Camera 209" di. A tutta dance vannocon "Bolero". Un po' di ritorno al passato anche percon "Cherie" (con tanto di citazione di "Self Control") mentrepuntano a far ballare con "Faccio da me" con un ritornello che avrebbe fatto felice Raffaella Carrà.

QUELLI CHE... SONO FUORI DAL CORO

Blanco

Eros Ramazzotti

Pinguini Tattici Nucleari

Elisa con Matilda De Angelis

Francesco Gabbani

Francesca Michielin

Vasco Rossi

Ci sono poi tutti quelli che hanno pubblicato canzoni per l'estate che poco rientrano nel canone dei tormentoni o della "canzonetta" estiva, ma questo non significa che non possano diventare delle hit. A partire da "Nostalgia" dicon "Ama" fa centro con un rock tutto melodia. "Giovani Wannabe" deisarebbe potuta uscire in qualunque periodo dell'anno, ma questo non ha impedito che fosse in assoluta una delle più passate dalle radio. Anche "Litoranea" disegue un percorso tutto suo: freschezza, orecchiabilità e un pizzico di anni 90. Poco incline ai cliché estivi anchecon la sua "Peace & Love", così come, la cui "Bonsoir" guarda al futuro senza dimenticare di far ballare adesso. E anchedice la sua per la colonna sonora estiva con il remix dei Twocolors di "L'amore l'amore".