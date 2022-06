Blanco lancia "Nostalgia", tormentone estivo per cuori infranti

Nella canzone convivono rabbia e malinconia, carnalità e delicatezza, slancio e insicurezza: stati d’animo che prendono vita grazie alla sua vocalità in grado di contenere molteplici strati emotivi e di trasmetterli con grande immediatezza a un pubblico sempre più ampio e trasversale.

Blanco, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, classe 2003, in poco più di un anno ha totalizzato oltre 1 miliardo di stream sulle piattaforme digitali collezionando 38 dischi di platino e 5 dischi d’oro. Le certificazioni arrivano dopo l’incredibile successo di "Brividi" (certificato quadruplo disco di platino), il brano vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo, che ha conquistato per dieci settimane consecutive la prima posizione della classifica Fimi/Gfk dei singoli più venduti in Italia e la partecipazione all’ESC 2022.

Uno stile, il suo, difficilmente inquadrabile, in cui le linee melodiche accattivanti, cantate con l'aggressività e l'emotività dell’adolescenza, convivono con una sensibilità trasparente. L'immaginario disordinato che circonda Riccardo è fatto di contrasti: da una parte un'attitudine punk, cruda, provocatoria, dall'altra il romanticismo di un ragazzo, vissuto e raccontato con grande istintività.