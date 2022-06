Ironia e sensualità: Cristiano Malgioglio lancia la hit estiva "Sucu sucu"

Cristiano Malgioglio accende l' estate 2022 con la sua nuova hit " Sucu sucu ". "E' un frullato di frutta", ha ironizzato il cantautore che ha girato un video con tanti bellissimi ragazzi in una atmosfera almodovariana. "Quando si ascolta è come mangiare una fetta di anguria fresca in una calda notte d'estate", racconta Malgioglio.

"Sucu sucu" è una cover del brano scritto da Tarateno Rojas e già interpretato da tantissimi artisti sudamericani (Ping ping, The Skatalites, Alberto Coez). Proprio in Sud America è stata la canzone più ballata degli Anni Sessanta.

"Ho rispolverato un brano che nessuno conosce in Europa", continua Cristiano. Dopo i grandi successi estivi - da "Mi sono innamorato ma di tuo marito" a "Danzando", "Notte Perfetta", "Dolce Amaro" e "Tutti me miran" - Malgioglio torna con un brano esplosivo che si candida a diventare un vero e proprio tormentone dell'estate 2022. Il pezzo è stato arrangiato e mixato in Inghilterra ed esce venerdì 24 giugno su tutte le piattaforme digitali per Artist First.

In questi anni l'artista ha stupito anche con i video che accompagnano i brani, clip ironiche e divertenti. In "Sucu sucu", diretto da Fabrizio Conte, richiama le atmosfere spagnole del mondo di Pedro Almodovar: il protagonista si fa vedere nudo sotto la doccia. Ma solo di spalle...

