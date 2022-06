I Boomdabash preparano un'estate "Tropicana" insieme ad Annalisa

Le hit che animeranno i prossimi mesi stanno uscendo una dopo l'altra e, dopo un anno di pausa, rientrano nella contesa i re del genere: i Boomdabash . Il gruppo salentino pubblica venerdì il nuovo singolo " Tropicana " che vede la partecipazione di Annalisa . Un pezzo di grande impatto che mescola sonorità dance, reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop per lasciare il segno nell'estate 2022.

Negli ultimi cinque anni i Boomdabash hanno collezionato oltre 25 dischi di platino con successi come "

Non ti dico no

Per un milione

Mambo salentino

Karaoke

", "", "" e "". "Tropicana come molti dei brani tipici della produzione di Boomdabash è un’esplosione di energia allo stato puro che intende regalare gioia, felicità, e solo good vibes - dichiara la band -. La musica ha il grande potere di unire le persone e di regalarci emozioni positive cercando di distrarci dalle mille difficoltà quotidiane. Crediamo molto nel linguaggio universale della musica e nel suo potere di rallegrare le persone, molto spesso è proprio una canzone a farci distrarre dai mille problemi che affliggono la nostra quotidianità, una canzone è in grado di farci stare bene facendoci, anche solo per un attimo, dimenticare tutto quello che ci circonda".

"Tropicana nasce proprio dalla nostra voglia d’estate che è in ognuno di noi - proseguono -, un brano connotato da un forte dimensione dance, una canzone che porta con sé la speranza di farci tornare a ballare, vivendo ogni attimo con una nuova e migliore consapevolezza". Se in passato a fare da voce aggiunta al gruppo ci sono state

Giusy Ferreri

Alessandra Amoroso

Annalisa

, questa volta tocca ad. "Condividere questa nuova avventura con lei, artista che stimiamo da molti anni, è per noi motivo di grande soddisfazione - dicono i Boomdabash -. Annalisa è la compagna di viaggio perfetta per questo brano, un'artista che condivide con noi l'amore per la sperimentazione musicale, una voce eccezionale e carismatica, un timbro che accarezza ma allo stesso tempo punge e graffia. Una perla che impreziosisce 'Tropicana'"