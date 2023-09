Shakira lancia un'altra revange-song contro il padre di Gerard Piqué

"Mio suocero non mette piede nella tomba"

Per "El Jefe", brano nato dalla collaborazione con i Fuerza Regida, Shakira si è trasformata in una cow-girl sexy e pasionaria che canta le ingiustizie della classe proletaria. All'interno del testo, però, non mancano i riferimenti anche alla sua storia personale. A essere tirato in ballo è di nuovo l'ex Gerard Piqué e la sua famiglia. Dopo aver appeso una strega al balcone della sua casa di Miami, per "salutare" la suocera che abitava lì di fronte, ora la colombiana se l'è presa con il papà dell'ex calciatore che l'ha cacciata dalla casa di Barcellona. "Dicono che non esiste un male che duri cent'anni, ma il mio ex suocero è ancora lì, che non mette piede nella tomba", canta Shakira e nel videoclip i compagni tentano di tapparle la bocca (prevedendo il polverone mediatico).