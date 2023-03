Gerard Piqué e Clara Chia Marti pensano già alle nozze?

Le indiscrezioni

Durante il programma spagnolo "Fiesta" in onda su Telecinco, la giornalista Mónica Vergara ha riferito che qualcuno avrebbe sentito parlare Gerard Piqué e Clara Chia durante una cena al ristorante: "Clara ha detto che vuole una cerimonia in famiglia, molto semplice" e che "non desidera una cosa in grande ma qualcosa di molto intimo". I due ormai da settimane non si nascondono più e sono stati avvistati anche per le strade di Barcellona, mentre convivono ufficialmente in un appartamento che l'ex calciatore ha in una delle zone più lussuose della città catalana.